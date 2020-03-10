Богатейшие россияне потеряли несколько миллиардов долларов из-за обвала на мировых рынках

Из-за обвала мировых рынков общие потери богатейших россиян, чье состояние превышает 1 миллиард долларов, по состоянию на утро 10 марта составили 8,8 миллиарда долларов. Такую оценку приводит Forbes.

Больше всех потеряли совладельцы «Лукойла» Вагит Алекперов (2,1 миллиарда долларов) и Леонид Федун (904 миллиона долларов). Также в лидерах по потерям оказались глава «Норникеля» Владимир Потанин (613 миллионов долларов) и совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (607 и 594 миллиона долларов соответственно).

Акции крупных энергетических компаний обвалились после отказа России от продления сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Сама нефть после провала переговоров потеряла в цене почти 30%.