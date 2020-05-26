«Коммерсант» узнал о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи ради Саудовской Аравии

На июньской встрече ОПЕК+ Россия предложит сохранить сниженный уровень добычи нефти, установленный на май-июль по апрельскому соглашению стран-экспортеров углеводородов. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсант».

Россия по условиям сделки сокращает нефтедобычу до 8,5 миллиона баррелей в день в мае-июле. По данным Ъ, в Минэнерго обсуждают сохранение квоты в течение еще двух месяцев.

С мая по июль страны ОПЕК+ должны в общей сложности сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем снижение добычи составит восемь миллионов баррелей в сутки до конца 2020-го и шесть миллионов баррелей до мая 2021 года.

Саудовская Аравия в мае решила сократить добычу сверх установленных в рамках ОПЕК+ ограничений. Как пишет «Коммерсант», после этого можно было предполагать, что «взамен от России потребуются новые уступки».