Адвокаты запустили программу защиты от произвола по наркотическим делам «Фабрика 228»

Международная группа юристов и адвокатов «Агора» и правозащитная организация «Зона права» объявили о запуске проекта «Фабрика 228», который будет оказывать защиту пострадавшим от произвола по уголовным делам, связанным с наркотиками.

Жалобы на произвол можно направлять через раздел «Обратная связь» на сайте «Агоры» или на электронный адрес 228.agora@gmail.com.

Фабрика 228: программа защиты от произвола по наркоделам АДВ-ТВ

Как отмечается, адвокаты «Агоры» готовы изучить материалы дел после судебных приговоров, в которых имеются признаки подброса, провокаций, фальсификации доказательств с перспективой подготовки жалобы в ЕСПЧ. «Зона права» в свою очередь будет принимать сообщения о пытках, фальсификации доказательств, вымогательстве денег, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.

По данным правозащитников, в настоящее время 120 тысяч человек отбывают наказание за наркопреступления, что составляет 28% от общего числа осужденных. В 2019 году по наркотическим статьям к уголовной ответственности привлекли почти 78 тысяч человек, а за фальсификацию доказательств — 53 представителя правоохранительных органов. Всего за прошлый год были возбуждены 190 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками. Из них до суда дошли 99 тысяч (52%), сообщал РБК.