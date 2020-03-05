РБК: в 2019 году около половины наркотических дел в России не дошло до суда

В 2019 году в России было возбуждено 190 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками. Из них до суда дошли 99 тысяч (52%). За последние четыре года эта доля снизилась, пишет РБК со ссылкой на статистику Генпрокуратуры и Верховного суда.

Всего в работе у следствия в 2019 году находилось более 230 тысяч наркотических дел (с учетом тех, которые не были расследованы в прошлые годы). Каждое третье дело было приостановлено в связи с тем, что не удалось установить обвиняемых.

В 2019 году в качестве обвиняемых по наркотическим делам проходили около 85 тысяч человек. РБК отмечает, что за последние четыре года их количество уменьшилось, но при этом возросло среднее число эпизодов на каждого обвиняемого.

Кроме того, как отмечает РБК, в четверти регионов России за последние четыре года зафиксировано уменьшение числа наркотических преступлений более чем на 15%, еще в четверти — рост более чем на 10%.