Опрос ФСО: 93,7% предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, назвали ведение бизнеса в России небезопасным

Федеральная служба охраны провела опрос среди предпринимателей, подвергавшихся уголовному преследованию, а также адвокатов, прокуроров, правозащитников и ученых-юристов. Итоги вошли в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пишут «Ведомости».

74,3% участников опроса уверены, что в России небезопасно вести бизнес (в 2017 году так считали 57,1%). Среди предпринимателей об этом сообщили 93,7%. Безопасным ведение бизнеса назвали 22,2% среди всех опрошенных и только 3,7% предпринимателей.

За последние три года выросло число тех, кто не считает правосудие в России независимым и объективным, — с 50% до 73,8%. Как указывают «Ведомости», такой точки зрения в том числе придерживается больше половины опрошенных экспертов (57,7%). 70,3% респондентов не доверяют правоохранительным органам (в 2017 году так считали 45%).

Предприниматели сообщили, что после уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен (об этом сказали 84,2%), они потеряли репутацию (58%) или здоровье (49%). Еще 33,9% сообщили о потере большей части активов.

40% российских бизнесменов считают, что в России нельзя «вести успешный бизнес честно, в соответствии с законом», показал опрос PwC, проведенный среди предпринимателей в 2019 году.

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