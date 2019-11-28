PwC: 40% предпринимателей заявили, что в России нельзя вести бизнес честно и законно

40% предпринимателей считают, что в России нельзя «вести успешный бизнес честно, в соответствии с законом», показал совместный PwC и аналитического центра НАФИ (.pdf). 58% сказали, что ведение честного бизнеса возможно.

Две трети опрошенных (60%) считают, что в 1990-е годы бизнес в России также нельзя было вести честно. Еще 34% респондентов считают иначе.

52% респондентов отметили, что сейчас вести бизнес в России сложней, чем в начале 1990-х годов. 42% уверены, что сейчас, наоборот, заниматься бизнесом легче.

69,2% бизнесменов не считают ведение бизнеса в России безопасным, показали результаты закрытого опроса Федеральной службы охраны РФ, представленные в мае. 84,4% предпринимателей говорили, что бизнес в России не защищен от необоснованного уголовного преследования.

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