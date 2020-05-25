Минздрав отчитался о выплате президентских надбавок медикам за апрель
Источник: Правительство РФ
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Более 153 тысяч российских медиков в 85 регионах России получили надбавки к зарплате за работу с заболевшими COVID-19 в апреле, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Также начались выплаты за май, рассказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Глава Федерального казначейства Роман Артюхин, в свою очередь, сообщил, что на президентские выплаты уже направили более 10,5 миллиарда рублей.
В мае президент РФ Владимир Путин дважды требовал от федеральных властей не задерживать выплаты, положенные медикам за работу с заболевшими COVID-19.