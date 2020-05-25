Минздрав отчитался о выплате президентских надбавок медикам за апрель

Более 153 тысяч российских медиков в 85 регионах России получили к зарплате за работу с заболевшими COVID-19 в апреле, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Также начались выплаты за май, рассказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин, в свою очередь, сообщил, что на президентские выплаты уже направили более 10,5 миллиарда рублей.

В мае президент РФ Владимир Путин дважды требовал от федеральных властей не задерживать выплаты, положенные медикам за работу с заболевшими COVID-19.