Мэрия Москвы рассказала о планах открыть непродовольственные магазины и компании сферы услуг. Когда это произойдет, непонятно
Мэрия Москвы планирует открыть непродовольственные магазины на следующем этапе смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Затем должна заработать сфера бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Чиновник не уточнил, когда компании смогут возобновить работу. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, ограничения действуют до 31 мая.
С 25 мая в Москве возобновили работу каршеринг и многофункциональные центры госуслуг «Мои документы». 12 мая в городе заработали стройки и промышленные предприятия.
Роспотребнадзор рекомендовал регионам России снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. Уже на первом этапе работу могут возобновить небольшие непродовольственные магазины и компании сферы услуг.
В первой половине мая Москва достигла показателей, необходимых для снятия ограничений на первом этапе, но непродовольственные магазины и компании сферы услуг остались закрыты. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что ограничения в городе нужно снимать осторожно.
Москва лидирует среди других регионов России по числу людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Дагестан
6
Свердловская область
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Краснодарский край
10
Калужская область
Актуально на 09:03 25.05.2020 (по московскому времени)