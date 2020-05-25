Мэрия Москвы рассказала о планах открыть непродовольственные магазины и компании сферы услуг. Когда это произойдет, непонятно

Мэрия Москвы планирует открыть непродовольственные магазины на следующем этапе смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Затем должна заработать сфера бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Чиновник не уточнил, когда компании смогут возобновить работу. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, ограничения действуют до 31 мая.

С 25 мая в Москве возобновили работу каршеринг и многофункциональные центры госуслуг «Мои документы». 12 мая в городе заработали стройки и промышленные предприятия.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам России снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. Уже на первом этапе работу могут возобновить небольшие непродовольственные магазины и компании сферы услуг.

В первой половине мая Москва достигла , необходимых для снятия ограничений на первом этапе, но непродовольственные магазины и компании сферы услуг остались закрыты. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что ограничения в городе нужно снимать осторожно.

Москва лидирует среди других регионов России по числу людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 163 913 1 993 49 840 112 080 2 Московская область 33 515 329 5 520 27 666 3 Санкт-Петербург 13 339 133 3 452 9 754 4 Нижегородская область 8 047 65 2 398 5 584 5 Дагестан 4 095 84 3 267 744 6 Свердловская область 3 704 16 1 226 2 462 7 Ростовская область 3 569 34 1 251 2 284 8 Красноярский край 3 265 28 708 2 529 9 Краснодарский край 3 247 27 1 900 1 320 10 Калужская область 3 246 26 884 2 336 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 344 481 3 541 113 299 227 641

Актуально на 09:03 25.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 09:03 25.05.2020 (по московскому времени)