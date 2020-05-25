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Мэрия Москвы рассказала о планах открыть непродовольственные магазины и компании сферы услуг. Когда это произойдет, непонятно

Источник: РИА Новости
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Мэрия Москвы планирует открыть непродовольственные магазины на следующем этапе смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Затем должна заработать сфера бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Чиновник не уточнил, когда компании смогут возобновить работу. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, ограничения действуют до 31 мая.

С 25 мая в Москве возобновили работу каршеринг и многофункциональные центры госуслуг «Мои документы». 12 мая в городе заработали стройки и промышленные предприятия.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам России снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. Уже на первом этапе работу могут возобновить небольшие непродовольственные магазины и компании сферы услуг.

В первой половине мая Москва достигла показателей, необходимых для снятия ограничений на первом этапе, но непродовольственные магазины и компании сферы услуг остались закрыты. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что ограничения в городе нужно снимать осторожно.

Москва лидирует среди других регионов России по числу людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

163 913
1 993
49 840
112 080

2

Московская область

33 515
329
5 520
27 666

3

Санкт-Петербург

13 339
133
3 452
9 754

4

Нижегородская область

8 047
65
2 398
5 584

5

Дагестан

4 095
84
3 267
744

6

Свердловская область

3 704
16
1 226
2 462

7

Ростовская область

3 569
34
1 251
2 284

8

Красноярский край

3 265
28
708
2 529

9

Краснодарский край

3 247
27
1 900
1 320

10

Калужская область

3 246
26
884
2 336
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
344 481
3 541
113 299
227 641
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 09:03 25.05.2020 (по московскому времени)

О карантинных ограничениях в Москве