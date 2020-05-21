Собянин объявил о «первом этапе смягчения ограничений» в Москве. Работу возобновят МФЦ и каршеринг

В Москве с 25 мая сможет возобновить работу каршеринг. Это предусмотрено указом Сергея Собянина о первом этапе ослабления карантина, сообщается на сайте московского мэра.

Арендовать машину можно будет не меньше чем на пять дней. Для передвижения по городу нужен будет цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.

«Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан», — говорится на сайте Собянина.

Также с 25 мая снова откроется 88 многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы». Работать будут центры, расположенные в густонаселенных районах Москвы с хорошей транспортной доступностью. Посетить МФЦ можно будет по предварительной записи на сайте mos.ru.

Кроме того, согласно указу Собянина, «в целях упрощения и создания одноканальной системы», с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Сейчас в Москве действуют пропуска, выданные в Подмосковье, а в области — московские.

С 12 мая в Москве уже возобновили работу стройки и промышленные предприятия.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, первый этап смягчения карантина предполагает открытие небольших непродовольственных магазинов, занятия спортом на открытом воздухе и прогулки не более двух человек.

Москва достигла показателей, при которых возможен первый этап ослабления карантина, еще в первой половине мая. Но Сергей Собянин неоднократно говорил, что снимать ограничения в городе нужно с осторожностью.