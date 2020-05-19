Тест на антитела в Москве прошли уже 10 тысяч человек. Наверно, это самый масштабный эксперимент по скрининговым исследованиям в мире. Наша цель — максимальное выявление зараженных. У нас и смертность ниже, чем в других странах, потому что мы своевременно выявляем и лечим. Но говорить, что мы победили коронавирус, безответственно. В больницах Москвы около 18 тысяч тяжелобольных COVID-19. Снимать ограничения надо осторожно. Мы возобновим плановую медицинскую помощь в некоторых больницах и с 25 мая откроем МФЦ. Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно будет, когда количество смертей от коронавируса будет снижаться, когда будет значительно меньше тяжелобольных, когда каждый день будут не тысячи новых заболевших, а сотни и десятки. Мы прогнозировали к середине мая такой поток госпитализаций, что система не справится. Этот прогноз не сбылся, гуманитарной катастрофы не произошло, но ситуация далека от идеальной. Нам еще долго предстоит жить в нынешних ограничениях.

Полную версию интервью Сергея Собянина можно посмотреть здесь.

Ольга Корелина Фото в анонсе: «Россия 1»