Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ

72-летний гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй сообщил в инстаграме, что в начале мая перенес сердечный приступ.

Музыкант рассказал, что был шокирован, когда узнал, что ему предстоит операция из-за «небольшого сердечного приступа». В больнице ему провели .

«Я вышел (из больницы) с очень сильным сердцем, поэтому, думаю, буду в хорошей форме некоторое время», — сказал Мэй.

Брайан Мэй — один из основателей группы Queen, автор многих хитов коллектива, например, «We Will Rock You» и «The Show Must Go On». После смерти вокалиста группы Фредди Меркьюри в 1991 году Мэй занялся сольной карьерой. Сейчас продолжает выступать в Queen вместе с барабанщиком Роджером Тейлором и приглашенными вокалистами.