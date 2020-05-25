В системе ФСИН коронавирусом заболели 980 сотрудников. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Общее число заболевших среди содержащихся под стражей составляет 238 человек, заявили в ведомстве.

ФСИН публикует отчеты о заболеваемости в колониях и СИЗО не на регулярной основе. В предыдущий раз это делалось 14 мая: тогда ведомство сообщило о 617 заболевших сотрудниках и 145 заключенных.

На фоне распространения коронавируса в России из колоний перестали выпускать условно-досрочно. В то же время руководство ФСИН попросило суды по возможности не направлять в СИЗО обвиняемых в преступлениях средней и небольшой тяжести — и Верховный суд поддержал эту просьбу.