Бразилия опередила Россию и вышла на второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом

В Бразилии общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии достигло 347 398 человек. По этому показателю страна вышла на второе место в мире, опередив Россию. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Умерли от коронавируса в Бразилии 22 013 человек, в том числе 965 за последние сутки.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 622 670 подтвержденных случаев, из которых 97 087 завершились летальным исходом).

ВОЗ 23 мая заявила, что эпицентр распространения коронавируса переместился из Европы в Южную Америку.