Коронавирус добрался до джунглей Амазонии. Фотография

Амазонас — один из наиболее пострадавших от коронавируса штат Бразилии. В штате, на территории которого живет большинство племен аборигенов, только по официальным данным умерли более 500 человек с COVID-19. В джунглях Амазонии тоже выполняют рекомендации по профилактике заражения коронавирусом — носят маски и перчатки. Проконсультироваться с врачом по поводу COVID-19 аборигены могут по мобильному телефону.

Ricardo Oliveira / AFP / Scanpix / LETA