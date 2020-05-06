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Коронавирус добрался до джунглей Амазонии. Фотография
12:11, 6 мая 2020
Источник: Meduza
Амазонас — один из наиболее пострадавших от коронавируса штат Бразилии. В штате, на территории которого живет большинство племен аборигенов, только по официальным данным умерли более 500 человек с COVID-19. В джунглях Амазонии тоже выполняют рекомендации по профилактике заражения коронавирусом — носят маски и перчатки. Проконсультироваться с врачом по поводу COVID-19 аборигены могут по мобильному телефону.
Ricardo Oliveira / AFP / Scanpix / LETA
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