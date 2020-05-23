Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дистанционное голосование на федеральных и местных выборах, а также референдумах.

В рамках закона Центральная избирательная комиссия может организовать голосование по почте или дистанционное электронное голосование. Авторы закона объясняли, что такие поправки нужны из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Одновременно с этим президент подписал закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности людям, осужденным за ряд преступлений средней тяжести.

Баллотироваться запрещено, в частности, тем, кто осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. По этой статье ранее судили активиста Ильдара Дадина и фигуранта «московского дела» Константина Котова. Также в перечне есть статья о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета или СМИ — по ней был осужден фигурант «московского дела» Егор Жуков.

Запрет выставлять свою кандидатуру на выборах действует в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.