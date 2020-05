Госдеп США объявил грант за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения»

Госдепартамент США объявил грант на 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения», сообщается в заявке на сайте grants.gov.

Госдеп намерен выдать грант за подготовку «отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем». Награду предлагается вручить организации, имеющей «опыт в противодействии российской дезинформации».

Посольство России в США раскритиковало Госдеп за «поиск внешнего врага» во время пандемии COVID-19. «Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности», — заявили российские дипломаты.

В мае газеты The New York Times и Financial Times сообщили, что официальные данные о смертности от COVID-19 в России не соответствуют реальным. Демограф Алексей Ракша сказал NYT, что 70% смертельных случаев заболевания не попадают в статистику, поскольку причиной смерти называют не COVID-19, а основную болезнь пациента и осложнения от него.

МИД РФ потребовал от обоих изданий опровержений, Госдума пригрозила, что газеты лишат аккредитации. Роскомнадзор объявил о проверке публикаций.

Расследование «Медузы» показало, что существующая методика учета смертей позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от COVID-19.