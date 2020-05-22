Собянин утвердил правила оказания плановой медицинской помощи во время эпидемии

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи во время эпидемии. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Москвичи, которые были вынуждены отложить госпитализацию из-за эпидемии, смогут попасть в стационар без переоформления документов и сдачи новых анализов.

Получить направление в стационар можно не только в поликлинике, но и в консультативно-диагностических отделениях, которые не имеют территориальной привязки. Посетить такое отделение может любой москвич с полисом ОМС.

При госпитализации пациенту проведут полный комплекс исследований на коронавирус по полису ОМС, а также КТ грудной клетки. После выписки пациентов должны отвозить домой на санитарном транспорте.

Днем 22 мая Собянин сообщил, что плановой медицинской помощи в Москве станет больше со следующей недели. «Мы разрабатываем совместно с Роспотребнадзором меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Тем не менее, мы уже готовы к этому», — сказал мэр Москвы (цитата по «Интерфаксу»).

Минздрав в апреле порекомендовал перенести сроки оказания плановой медицинской помощи, например, операций, которые назначили заранее. После этого у россиян возникли проблемы в том числе с лечением онкологических заболеваний.