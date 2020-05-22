Путин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. Голикова предупредила об увеличении смертности

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, объявил в пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент РФ Владимир Путин.

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», — цитирует его слова «Интерфакс».

При этом президент предупредил, что нужно быть готовыми ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции, которую специалисты не исключают осенью.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь заявила, что в мае, судя по оперативным данным последних недель, ожидается «серьезное увеличение показателя смертности». При этом она заметила, что текущая ситуация внушает оптимизм.

«Мы, в общем, никогда не скрывали ситуацию со смертностью в России, но даже то, что сейчас видим, позволяет нам, если можно говорить в привязке к термину смертность, оптимистично смотреть на показатели, которые складываются в РФ», — сказала Голикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также предупредил, что смертность от COVID-19 в столице будет расти в мае. По его словам, в Москве пока нужно сохранять действующий режим ограничений, включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.