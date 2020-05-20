Собянин предупредил о росте смертности от коронавирусной инфекции в Москве в мае

В мае смертность среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве будет выше, чем в апреле, сказал мэр Сергей Собянин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку с одной стороны на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в больницах находятся 18 тысяч тяжело заболевших: «Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением».

С начала эпидемии COVID-19 в России от болезни умерли 2972 человека. К 19 мая за сутки умерли 135 человек — это рекордный суточный показатель за все время с начала распространения инфекции в стране.