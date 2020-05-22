Махачкалу закрыли на время празднования Ураза-байрама

Въезд и выезд из Махачкалы закрыли с 23 по 26 мая — на время мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Также в указанные даты в городе ограничат движение транспорта (за исключением автомобилей скорой помощи и экстренных служб), с 23 по 25 мая приостановят работу продовольственных рынков и ярмарок.

В сообщении мэрии Махачкалы поясняется, что такие меры приняты «в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе».

Обновлено. В Каспийске, Хасавюрте и Кизилюрте на время Ураза-Байрама установили «жесткий масочный и перчаточный режим», передает РИА Новости. Кизляр закрыт на въезд и выезд.

К 22 мая в Дагестане официально зафиксировали 3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19 (+109 за сутки), умерли от болезни за время эпидемии 65 человек (+24 за сутки), выздоровели 2,8 тысячи (+393 за сутки).

Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов 17 мая сообщил, что коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Дагестане заболели 13,7 тысячи человек. По его словам, минздрав республики потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом и лечит их так же, как COVID-19.