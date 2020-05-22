Борис Гребенщиков, Евгений Федоров и Вера Полозкова выступят на онлайн-фестивале в поддержку независимых книжных магазинов

Пять независимых книжных магазинов, закрытые больше двух месяцев из-за пандемии COVID-19, проведут 31 мая книжный музыкальный онлайн-фестиваль «Редкие виды».

Фестиваль организуют частные книжные магазины «Все свободны» и «Порядок слов» (оба — Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург-Пермь) и «Смена» (Казань). Все средства, собранные во время фестиваля, пойдут на поддержку этих магазинов во время кризиса.

На фестивале в течение восьми часов выступят 25 артистов, в том числе Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Найк Борзов, Псой Короленко, Рената Литвинова, Алексей Паперный, Арсений Креститель, Вера Полозкова, группы «Хадн дадн», «Позоры», «Увула», «Спасибо» и другие. Среди ведущих фестиваля — литературный критик «Медузы» Галина Юзефович.