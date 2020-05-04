На Первом канале 3 мая прошел концерт в поддержку российских врачей, борющихся с коронавирусом — «Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо». Музыканты по очереди благодарили докторов и пели для них. Среди них были: Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Александр Маршал, Сергей Шнуров, Валерия, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие.

Игорь Крутой и Игорь Николаев исполнили песню «Мой друг» по видеосвязи. Сосо Павлиашвили спел с родственниками «Я тебя люблю» (один из самых веселых номеров за весь концерт). Дмитрий Маликов посвятил врачам свою новую песню «На паузе» о пандемии: «Продолжению не бывать без перерыва, и поэтому наш мир сейчас на паузе». Вера Брежнева спела про хорошие новости. А «Новые самоцветы» напомнили, что не надо печалиться. Ну хорошо, мы попробуем!

IOWA — «Улыбайся»

Вера Брежнева — «Хорошие новости»

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева — «Мегаполисы»

Леонид Агутин — «Что происходит?»

Игорь Крутой и Игорь Николаев — «Мой друг»

Дмитрий Маликов — «На паузе»

Александр Маршал — «Весь рок-н-ролл»

AʼStudio — «Улетаю»

Сосо Павлиашвили — «Я тебя люблю»

Burito — «По волнам»

Инна Маликова и «Новые самоцветы» — «Вся жизнь впереди»