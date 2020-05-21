Путин предложил снизить ставки по образовательным кредитам с 8 до 3%

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с более чем восьми до трех процентов. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам образования.

Также президент поручил продлить срок погашения образовательных кредитов. Кроме того, по мнению Путина, на этапе выплат займов нужно увеличить размер налогового вычета как на сам кредит, так и на проценты по нему.

«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности — не повод пересматривать или тем более задирать цены за обучение. Такого не должно быть», — отметил Путин.

В ходе совещания по вопросам образования Владимир Путин поддержал предложение направить более 41,4 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры. Эти средства, по словам Путина, преимущественно пойдут на выплату зарплат, в том числе преподавателей вузов.

На этом же совещании президент объявил, что Единый государственный экзамен для учеников 11 классов, поступающих в вузы, начнется 29 июня, а осенний призыв в армию для выпускников школ 2020 года будет отложен.