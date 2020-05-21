ЕГЭ начнется 29 июня

Президент России Владимир Путин сообщил во время совещания по вопросам образования, что Единый государственный экзамен начнется по всей стране с 29 июня. Трансляцию заседания вел RT.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы в этом году. Остальным выпускникам выдадут аттестаты без экзаменов, сказал Путин. «Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия», — отметил президент.

На ЕГЭ выпускников рассадят с учетом дистанции в полтора метра, кабинеты продезинфицируют, а школьникам выдадут индивидуальные средства защиты, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Прием в вузы, по словам Путина, будет проведен в августе. Причем выпускники, которые «по весомым причинам» не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе, чтобы претендовать на оставшиеся места в вузах.

Президент также поручил в 2020 году создать дополнительные бюджетные места, преимущественно в региональных вузах, «по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы». По словам президента, на бесплатные места в вузах должны претендовать 60% выпускников школ.

Владимир Путин рассчитывает, что с учетом ситуации с коронавирусом в России учеба для всех первокурсников страны «начнется без больших потерь времени».

Министерство просвещения сообщило 13 мая, что выпускники школ, поступающие в вузы, будут сдавать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору, а при желании — больше двух.

Минпросвещения ранее в мае отменило итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Школьников аттестуют по текущим оценкам, девятиклассники получат аттестаты до 15 июня, сказал на совещании 21 мая министр просвещения Сергей Кравцов.