В 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору. Об этом в эфире «России 24» сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, — им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает», — сказал чиновник (цитата по ТАССу).

Обычно выпускники 11-х классов сдают два обязательных ЕГЭ (русский язык и математика) и как минимум один по выбору.

Выпускники 11-х классов, которые не хотят поступать в вузы, в 2020 году могут вообще не сдавать ЕГЭ. В аттестат они получат оценки на основании успеваемости за год.