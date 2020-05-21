Путин пообещал отложить осенний призыв в армию для выпускников школ 2020 года

Осенний призыв в армию в 2020 году будет отложен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам образования.

«Мы уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал Путин.

По плану осенний военный призыв обычно проходит в России с 1 октября по 31 декабря.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса сдвинуты сроки ЕГЭ (он начнется 29 июня) и зачисления в вузы.

С 1 апреля по 15 июля идет весенний призыв, на который также повлияла эпидемия COVID-19.