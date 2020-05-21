Путин наградил Марию Захарову орденом Почета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова награждена орденом Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Аналогичной наградой удостоены постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян.

В этом же указе сообщается о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» художественного руководителя симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета. Также орденами Почета награждены народный артист России Борис Щербаков, кинооператор-постановщик Владимир Климов и гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.