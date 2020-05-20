В Ивановской области на фельдшера завели административное дело о распространении фейков. За видео, где он говорил о нехватке средств защиты

В городе Кинешма Ивановской области на фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова завели административное дело по статье о распространении недостоверной информации (13.15 КоАП, часть 9) из-за видео о нехватке средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Видео было опубликовано 26 апреля. В нем Веселков и двое других фельдшеров рассказывают о том, что больных с коронавирусом становится все больше и что врачам требуется защита. Фельдшеры попросили жителей области помочь собрать деньги на маски, респираторы и защитные костюмы.

В видео цитировалось заявление главы регионального минздрава Артура Фокина, который за несколько дней до этого заявил, что в области нет лишних средств защиты. «В случае с защитными медицинскими костюмами дефицита нет. Но так же нет и запаса. Работаем „с колес“», — говорил чиновник.