«Роснефть» подала в суд на РБК за статью о схеме передачи венесуэльского актива

Обновление: В РБК заявили, что пока не получили иск «Роснефти» и не могут прокомментировать его с юридической точки зрения. При этом в РБК подчеркнули, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных, и готовы отстаивать свою позицию.

«Роснефть» подала иск к РБК о защите деловой репутации, сообщается на сайте нефтяной компании. Поводом для обращения в суд, говорится в заявлении, стал материал РБК под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“».

Статья РБК, считает нефтяная компания, «спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ».

При этом информация о том, что владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация, «содержится в исходных материалах, на которые ссылается издание РБК», говорится в заявлении «Роснефти».

Редакция РБК, указывает «Роснефть», отказалась опровергнуть «свою провокационную информацию» и принести публичные извинения за распространение информации.

Статья о схеме передачи венесуэльского актива от «Роснефти» к государственной Росзарубежнефти через ЧОП «РН-Охрана-Рязань» была опубликована РБК 14 мая. Основой для публикации была заметка «Интерфакса».

Первоначально статья РБК действительно была озаглавлена «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“» (копия в веб-архиве). Сейчас у этого материала другой заголовок — «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП».

«Роснефть» и лично ее руководитель Игорь Сечин неоднократно судились с российскими СМИ. В частности, в 2016 году «Роснефть» требовала от РБК опровергнуть одну из публикаций о компании и выплатить компенсацию в три миллиарда рублей. Суд согласился только с требованием об опровержении. В 2017 году «Роснефть» подавала в суд «на Коммерсант». Иск был отозван после того, как автор публикации, возмутившей «Роснефть», принес извинения. Лично Игорь Сечин, в числе прочего, выиграл иски у «Ведомостей» (о доме в Барвихе) и «Новой газеты» (о яхте «Принцесса Ольга»).