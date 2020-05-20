«Альянс врачей» запустил «карту проблем» медиков во время эпидемии коронавируса

«Альянс врачей» запустил проект «Карта COVID-19», сообщил в своем блоге политик Алексей Навальный, который поддерживает профсоюз.

Для наполнения карты «Альянс» собирает данные по четырем параметрам: недостаток средств защиты для врачей; отсутствие обещанных доплат; отказ тестировать самих медиков на коронавирус; смерть врачей из-за инфекции.

Карта COVID-19: правда о происходящем Альянс Врачей

Рассказать о проблеме можно через форму обратной связи на сайте inspection.alyansvrachey.ru.

В апреле президент РФ Владимир Путин обещал, что медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, в течение трех месяцев будут доплачивать от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.

В середине мая медики из многих регионов России начали жаловаться, что не получили обещанные деньги, 19 мая СК завел первое уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам.

О недостатке защитных масок российские врачи говорят с самого начала эпидемии COVID-19 в стране.