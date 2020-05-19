Минюст разрешил партии Захара Прилепина участвовать в выборах

Минюст внес партию писателя Захара Прилепина «За правду» в список партий, которые допущены до участия в выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как поясняется в сообщении, это было сделано после того, как «За правду» зарегистрировала отделения в 54 регионах России, как того требует законодательство.

Уже в сентябре 2020 года партия намерена принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов и в городскую думу Тамбова. Фракция хотя бы в одном из них даст возможность партии участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей.

За последние месяцы в России появились сразу несколько новых политических проектов — о создании собственных партий, например, объявляли основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров.

«Медуза» в январе писала, что идея создания новых партий разработана в Кремле с целью создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму в 2021 году.