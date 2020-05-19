Медику из Краснодарского края пригрозили уголовной ответственностью после коллективной жалобы на отсутствие коронавирусных доплат

Одного из работников станции скорой помощи при Абинской районной больнице Краснодарского края предупредили об уголовной и административной ответственности после коллективной жалобы на отсутствие доплат за работу с коронавирусными больными. Копия предупреждения есть у «Новой газеты».

В документе, который направлен от имени начальника местного отделения полиции, медика назвали организатором массовых мероприятий и предупредили о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» во время их проведения. Что в полиции сочли «массовым мероприятием», не уточняется.

Ранее работники Абинской больницы обратились за помощью в проект «Скорая журналистская помощь», созданный объединением . Медики записали видеообращение, в котором заявили, что руководство утверждает, что им не положены доплаты за работу с больными COVID-19.

До записи видеообращения с работниками Абинской больницы встретился главврач Павел Исаев. Он утверждал, что медики не могут претендовать на доплаты. Те не согласны; они указали, что доставляли в инфекционную больницу пациентов с пневмонией, а сама районная больница закрывалась на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов, пишет Znak.com.

Обновлено. В соседнем Красноармейском районе фельдшера скорой помощи, которая опубликовала в соцсетях видео с жалобами коллег на отсутствие коронавирусных выплат, вызвали в Следственный комитет и изъяли мобильный телефон. При этом после видеоролика доплаты медикам все же произвели.

Доплаты за работу с больными коронавирусом медперсоналу в апреле пообещал президент России Владимир Путин. В середине медики в разных регионах страны стали жаловаться, что не получили обещанных денег вообще или получили не в полном объеме.

Путин дважды критиковал правительство за проблемы с доплатами медикам. Проверкой многих жалоб занялись правоохранительные органы. 19 мая СК возбудил первое в России уголовное дело о невыплате коронавирусных надбавок. По нему проходит руководство больницы Армавира.