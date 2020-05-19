«Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей. В том числе из Верховного и Конституционного судов

Сообщество «Диссернет» обнаружило некорректные заимствования в диссертациях 68 российских судей. Об этом говорится в докладе, который опубликован на сайте «Диссернета».

У 12 из 68 судей найдены признаки , семеро судей некорректно заимствовали фрагменты из научных работ своих коллег, двое судей заявляли о несуществующих нормативных правовых актах как о действующих.

Среди нарушителей научной этики один судья Конституционного суда, пятеро судей Верховного суда, один председатель краевого суда, шестеро председателей районных или городских судов. Речь идет как о действующих судьях, так и о судьях в отставке.

Лишились ученых степеней только трое судей, упомянутые в докладе. Большинство других диссертаций уже невозможно обжаловать: установленные для этого сроки уже истекли, объяснил «Ведомостям» основатель «Диссернета» Андрей Заякин.

При подготовке доклада «Диссернет» опирался на список судей на сайте «Росправосудие». В нем числится около 13 тысяч человек, у 343 из них есть диссертации. Всего эксперты изучили 128 научных работ.

Ранее «Диссернет» находил нарушения в научных статьях главы Петербурга Александра Беглова, диссертации бывшего министра культуры Владимира Мединского, научных работах ректоров многих российских вузов.