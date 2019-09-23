Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований подготовила доклад о кандидатах в члены-корреспонденты и академики РАН, которые нарушали нормы академической этики. Ссылку на доклад в фейсбуке выложил член комиссии, сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

В докладе фигурируют 56 кандидатов из разных областей науки. У них обнаружены такие нарушения академической этики как плагиат или подлог данных в собственной диссертации, оправдание чужих недобросовестных диссертаций или участие в их защите, а также .

Авторы доклада предложили ученым, подозреваемым в недобросовестности, представить аргументы в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии». В случае доказательства их нарушений они не должны быть избраны в РАН, говорится в докладе.

Выборы в РАН пройдут в ноябре 2019 года. В ходе них предстоит заполнить 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов.

Ранее «Диссернет» представил доклад о ректорах российских вузов, которые допускали нарушения академической этики. Председатель заявил, что факты из доклада «не являются однозначно признанными ни в правовом поле, ни в академическом сообществе»