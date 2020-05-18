США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

Власти США в рамках оказания помощи России в борьбе с коронавирусом направили в страну партию аппаратов искусственной вентиляции легких и тестов на выявление инфекции. Об этом в интервью Washington Examiner заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Им действительно было непросто. Москва, в частности, еще продолжает борьбу с вирусом. Около недели назад или чуть больше наш президент говорил с президентом Путиным и решил оказать существенную помощь. Речь идет о тестах и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути. Мы рады, что можем помочь им в борьбе с этим вирусом», — сказал Помпео.

В начале апреля Россия отправила в США партию аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Спустя месяц два таких аппарата стали причиной двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга. После этого власти США сообщили, что так и не использовали это оборудование в клиниках.