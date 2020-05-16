Фигурант «московского дела» Данила Беглец пожаловался на угрозы в колонии

На Данилу Беглеца, осужденного на два года за то, что потянул полицейского за руку на акции протеста в Москве, оказывается давление в колонии. Об этом рассказал «Коммерсанту» адвокат фигуранта Станислав Рыбчинский.

По словам адвоката, Беглеца вынуждают подписать документ о получении кассационного определения. В противном случае руководство колонии ИК-2 по Костромской области угрожает дать ему отрицательную характеристику, что может повлиять на его шансы выйти на свободу условно-досрочно.

Адвокаты ранее подали прошение о замене Беглецу наказания с лишения свободы на штраф или исполнительные работы. Заседание, на котором рассматривалось это прошение, состоялось 16 апреля, а вынести решение суд должен был 13 мая. Однако вынесение решения отложили из-за того, что почта не успела доставить оригинал кассационного определения из Москвы, рассказал адвокат. Администрация колонии утверждает, что кассационное определение получено, и требует, чтобы Беглец заверил это своей подписью.

По словам адвоката, если Беглец распишется в получении кассационного определения, то его переведут , а рассмотрение о смягчении перенесут на неопределенный срок.