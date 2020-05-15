«Яндекс» закрыл проект домашнего тестирования на COVID-19

Месяц назад тесты проводили лишь несколько лабораторий, и попасть в них было сложно из-за ограничений на передвижение. Но условия смягчаются, число доступных тестов растет, а в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела. То есть теперь тест можно сделать без нашей помощи.

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