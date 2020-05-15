«Яндекс» закрыл проект домашнего тестирования на COVID-19
«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве, сбор заявок закрыт. Об этом сообщается на странице проекта «Помощь рядом».
Домашнее тестирование «Яндекс» запустил 20 апреля, услугой воспользовались 20 тысяч человек.
Месяц назад тесты проводили лишь несколько лабораторий, и попасть в них было сложно из-за ограничений на передвижение. Но условия смягчаются, число доступных тестов растет, а в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела. То есть теперь тест можно сделать без нашей помощи.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 мая начнется бесплатное массовое тестирование москвичей на антитела к COVID-19. Данные исследования станут основанием для смягчения условий карантина, говорил Собянин 14 мая.