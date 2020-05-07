Это не количество зараженных увеличилось, надо другую терминологию применять, это количество выявленных больных. Реальных больных около 300 тысяч. Наша задача максимально их выявить и посадить на карантин. Мы в два раза увеличили тестирование — с 20 тысяч до 40 тысяч. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика — кто знает, сколько больных в Нью-Йорке? Они учитывают только тяжелых больных, а «по выявляемости Москва уже переплюнула Нью-Йорк». У нас другой подход, мы не пытаемся ничего скрыть и оттолкнуть людей, у нас система раннего выявления. Чтобы побороть эпидемию, потребуется длительный период. «Мы уже долгое время живем и будем жить в новой реальности — некомфортной для всех нас, но мы должны адаптироваться». Если позволяют условия, надо давать людям работать. «Миллионы людей, лишенных заработка, — не менее сложная ситуация, чем эпидемия». Сейчас, исходя из статистики, мы считаем, что есть возможность вернуть на работу полмиллиона человек в производственный, промышленный и строительный сектора. Но это не ослабление режима ограничений, а две стороны одной медали. Вводим обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Каршеринг не откроем. Контроль за передвижением по городу, электронные пропуска — все остается в силе. От плановых операций в больницах надо воздержаться — очень высокая вероятность заражения. «Если можно потерпеть, то лучше потерпеть». Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но нам еще не скоро придется вернуться к полноценной жизни без ограничений. Нужно настраиваться на длительный период распространения эпидемии. К сожалению, такая реальность. «Оптимизм никогда нельзя терять».

Полностью интервью Сергея Собянина телеканалу «Россия 24» можно посмотреть здесь.

Фото в анонсе: «Россия 24»