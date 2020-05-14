Собянин объявил о бесплатном массовом тестировании москвичей на антитела к COVID-19 с 15 мая

В Москве с 15 мая начнется бесплатное массовое тестирование на антитела к COVID-19. Об этом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщает РИА Новости.

По словам Собянина, которые приводит ТАСС, каждую неделю до 70 тысяч человек «будут получать приглашение прийти в поликлинику» и сдать иммуноферментный анализ (тест на иммунитет к коронавирусной инфекции).

Данные тестирования станут основанием для смягчения условий карантина, добавил мэр. Итоги исследования будут публиковать на mos.ru.

Москвичей для участия в тестировании на иммунитет выберут случайным образом, сказала вице-мэр Анастасия Ракова. Ее слова передает «Интерфакс». Исследование проведут во всех округах, выборку сформируются «равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе».

К 14 мая в Москве зарегистрировали 130,7 тысячи случаев заболевания COVID-19 (+4712 за сутки). За предыдущие сутки от болезни умерли 53 человека, общее число умерших к вечеру 13 мая составило 1232 человека. Выздоровели 21,5 тысячи человек.