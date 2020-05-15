Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт прокомментировал РИА Новости кампанию против домогательств преподавателей факультета и решение преподавателя Сергея Князева уволиться на фоне нее.

По словам Липгарта, проверок из-за случившегося не будет. «Нет оснований никаких там в его [Князева] признаниях, чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки», — сказал Липгарт.

Он добавил, что, если претензии есть у кого-то из несовершеннолетних первокурсников, им стоит обращаться «в соответствующие организации», и напомнил, что возраст сексуального согласия в России — 16 лет. «Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — резюмировал Липгарт.

8 мая журнал DOXA выпустил материал о домогательствах преподавателей филфака МГУ к студенткам. Журнал привел несколько историй с участием девяти преподавателей, их фамилии не назывались.

13 мая DOXA опубликовал открытое письмо студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников МГУ против романтических связей между преподавателями и студентами, в частности, на филфаке. Авторы письма заявили, что такие отношения создают почву для манипуляций и порождают неравенство между учащимися.

14 мая заявил о своем увольнении преподаватель филфака МГУ Сергей Князев. Он подтвердил, что у него были «отношения со студентами», но подчеркнул, что «всегда считал, что они были добровольными».