Студенты и аспиранты МГУ потребовали от руководства вуза создать механизм борьбы с харассментом со стороны преподавателей

Студенты и аспиранты МГУ опубликовали открытое письмо, в котором призвали руководство вуза создать правовые механизмы, защищающие студентов от домогательств преподавателей. Письмо опубликовал студенческий журнал DOXA.

Авторы обращения указывают, что обеспокоены проблемой сексуальных отношений между студентами и преподавателями, так как они «ставят студентов в уязвимое положение». Сами преподаватели, допускающие харассмент, при этом остаются безнаказанными.

Авторы письма призвали руководство МГУ проработать специальный регламент, запрещающий связи преподавателей со студентами, пока они «находятся в рамках иерархических отношений», нарушение которого для преподавателей приводило бы к дисциплинарному взысканию или увольнению на основании независимых проверок.

В конце апреля несколько студенток исторического факультета МГУ обвинили в домогательствах профессора Дмитрия Функа. Он отверг обвинения и пообещал подать в суд за клевету.

8 мая журнал DOXA выпустил материал, в котором рассказывалось о многочисленных случаях харассмента со стороны целого ряда преподавателей филологического факультета. В публикации отмечалось, что в целом на факультете эти случаи не являются секретом, однако университет чаще всего занимает позицию невмешательства.