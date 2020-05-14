Преподаватель филфака МГУ уволился на фоне кампании против харассмента в вузе. Он подтвердил, что у него были «отношения со студентами»

Преподаватель филфака МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении на фоне начала общественной кампании против харассмента преподавателей вуза по отношению к студентам.

Князев подтвердил, что у него были «отношения со студентами», но подчеркнул, что «всегда считал, что они были добровольными». «Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал Князев в своем фейсбуке.

8 мая журнал DOXA выпустил материал, в котором рассказывалось о домогательствах преподавателей филфака МГУ к студенткам. Журнал привел несколько историй с участием девяти преподавателей; их фамилии при этом не назывались.

13 мая студенты и аспиранты написали открытое письмо, в котором потребовали от руководства вуза создать правовой механизм борьбы с харассментом со стороны преподавателей.