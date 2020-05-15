Оперного певца и ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева включили в список экстремистов и территористов Росфинмониторинга. Об этом пишет «Медиазона».

Дело на Чельдиева о призывах к экстремистской деятельности завели в мае. По российскому законодательству, чтобы включить в указанный список человека, обвиняемого по «экстремистской» статье, приговора суда ждать не нужно.

По версии следствия, Чельдиев публиковал в своем телеграм-канале видеообращения с призывами свергнуть конституционный строй, из-за которых жители Владикавказа вышли на несогласованный митинг против режима самоизоляции.

В телеграм-канале vadim_cheldiev в середине апреля было опубликовано несколько постов о предстоящем 20 апреля «народном сходе» жителей Северной Осетии. В видеообращении, опубликованном в тот же день, человек, называющий себя Вадимом Чельдиевым, призывает «все народы» выйти «на акты неповиновения».