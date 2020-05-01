На ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева завели дело об экстремизме

На оперного певца и ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева завели дело о публичных призывах к экстремизму (статья 280 УК РФ). Об этом со ссылкой на активистку Индиру Габолаеву сообщает «Кавказ.Реалии».

По версии следствия, Чельдиев публиковал в телеграм-канале видеообращения с призывами к свержению конституционного строя, пишет издание. Результатом его обращений стал несогласованный митинг против самоизоляции во Владикавказе 20 апреля, приводит «Кавказ.Реалии» точку зрения следствия.

Как сказал «Медиазоне» адвокат Чельдиева Андрей Сабинин, делом занимается ФСБ по Северной Осетии. Сабинин при этом не видел постановления о возбуждении дела, официально его об этом не уведомили.

Адвокат Батраз Кульчиев, также представляющий Чельдиева, сказал изданию «Основа», что не может подтвердить информацию о деле по статье 280 УК: «Официально меня никто об этом не извещал. Хотя допускаю такое развитие».

В телеграм-канале vadim_cheldiev 17 апреля было опубликовано несколько постов о предстоящем 20 апреля «народном сходе» жителей Северной Осетии. В видеообращении, опубликованном в тот же день, человек, называющий себя Вадимом Чельдиевым, призывает «все народы» выйти «на акты неповиновения».

За день до этих постов, 16 апреля, стало известно, что на Чельдиева во Владикавказе завели дело о фейках про коронавирус; 17 апреля певца задержали в Петербурге и этапировали в Осетию. Там на него завели дело о нападении на сотрудника полиции и арестовали на два месяца.

Во Владикавказе 20 апреля на митинг против режима самоизоляции вышли около двух тысяч человек. На несогласованной акции задержали 69 человек.

В конце апреля задержали также администратора телеграм-чата сторонников Чельдиева Арсена Бесолова. Как передает «МБХ медиа», 1 мая Бесолова арестовали на 15 суток по административной статье об организации массового пребывания людей в общественном месте с нарушением общественного порядка (20.2.2 КоАП РФ).

Чельдиева 21 апреля оштрафовали на 75 тысяч рублей по административному делу от 30 марта о распространении недостоверной информации про коронавирус в Италии. Адвокат Батраз Кульчиев говорил, что в материалах дела «отсутствуют сведения о том, что телеграм-канал принадлежит Чельдиеву».