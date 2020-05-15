Белоруссия объявила о начале поставок нефти из США

Белоруссия объявила о начале поставок в страну американской нефти. Договоренность о таких поставках, говорится в заявлении белорусского МИД, была достигнута в феврале во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Александром Лукашенко.

Белоруссии и РФ не удалось договориться о скидках на российскую нефть в 2020 году. В 2019 году Белоруссия получала нефть из России по ценам, примерно на 20% ниже общемировых. С января поставки российской нефти в Белоруссию были прекращены, с февраля поставки небольшими партиями возобновили отдельные компании.

Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российской нефти. В частности, Белоруссия приобрела партию нефти в Норвегии.