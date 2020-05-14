Власти Японии досрочно отменили режим ЧС на большей части территории страны

Правительство Японии решило отменить режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны. Об этом сообщает The Japan Times.

Режим ЧС будет продлен в восьми префектурах — в частности, Токио, Осаке и Киото, а также на самом северном острове Японии Хоккайдо. Правительство рассмотрит вопрос об отмене режима ЧС в этих регионах через неделю.

Во всех регионах власти продолжат призывать жителей соблюдать дистанцию и избегать людных мест.

Власти Японии 7 апреля ввели режим ЧС в семи префектурах, а 16 апреля распространили его действие на всю страну. Изначально режим должен был действовать до 7 мая, но его продлили до 31 мая.

Режим ЧС в Японии предполагает, что местные власти смогут призывать жителей оставаться дома, а компании — временно приостановить работу, но обязательным это требование не является.

В Японии, по данным на 14 мая, зафиксировано 16 049 случаев коронавируса. 8920 заразившихся выздоровели, 678 умерли. С 3 мая число новых выявленных случаев инфекции в стране ежедневно снижается.