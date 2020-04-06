Япония с 7 апреля введет режим ЧС

В Японии с 7 апреля будет действовать режим ЧС из-за эпидемии коронавируса, объявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает Reuters.

Агентство Kyodo уточняет, что ЧС введут в тех регионах Японии, где зафиксировали наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

Предварительно, режим установят на месяц. Людей призовут оставаться дома, а бизнес — временно прекратить работу, но обязательным это не будет, сказал Абэ. Наказывать за игнорирование этих призывов японцев в большинстве случаев не будут, пишет Reuters.

Вместе с тем, правительство Японии ожидает удара по экономике, чтобы смягчить его, чиновники готовят меры поддержки бизнесу.

В Японии к 6 апреля заболели 4,5 тысячи человек, больше всего заболевших — в Токио (1033 человека), уточняет РИА Новости.