Власти Японии объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что режим чрезвычайной ситуации будет введен на всей территории страны. Режим ЧС будет действовать до 7 мая, сообщил Абэ в специальном телеобращении.

Свое решение, сообщает NHK, власти страны объяснили тем, что случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы за пределами семи префектур, где режим ЧС был введен ранее.

Режим ЧС в Японии был введен 7 апреля для семи из 47 префектур, в том числе для Токио. В Японии, по последним данным, коронавирус подтвержден у 8,1 тысячи человек, 146 человек умерли.