Нефтяной актив правительства России в Венесуэле записали на ЧОП из Рязани

Собственником «Национального нефтяного консорциума» (ННК), через который «Роснефть» владела крупным нефтедобывающим активом в Венесуэле, стало частное охранное предприятие из Рязани. На это обратил внимание «Интерфакс».

Как следует из данных ЕГРЮЛ, на этой неделе владельцем 80% ННК стало ЧОП «РН-Охрана-Рязань».

«РН-Охрана-Рязань» раньше входила в состав «Роснефти», а в конце апреля перешла в собственность «Росзарубежнефти» — компании, которую учредило в тот же день, когда было объявлено о покупке активов «Роснефти» в Венесуэле правительством России.

Как отмечает «Интерфакс», «РН-Охрана-Рязань» раньше ничем не выделялась среди других охранных структур «Роснефти». Но после смены собственника ее уставный капитал был увеличен с 250 тысяч рублей до 322,75 миллиарда рублей. Такой же уставный капитал у самой «Росзарубежнефти».

«Национальный нефтяной консорциум» — участник совместного предприятия с государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, которое разрабатывает месторождение нефти в бассейне реки Ориноко «Хунин-6».

«Роснефть» объявила о продаже своих активов в Венесуэле 28 марта. Название компании, которая купила эти активы, официально не называлось. Было известно лишь, что она полностью принадлежит правительству России.

В результате продажи «Роснефть» получила пакет собственных акций в размере 9,6%. Размер уставного капитала «Росзарубежнефти» сопоставим с рыночной стоимостью такого пакета.

Две дочки «Роснефти» находились под санкциями США по обвинению в торговле венесуэльской нефтью. После продажи активов в Венесуэле «Роснефть» заявила, что ожидает снятия санкций.