Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» в день покупки активов «Роснефти» в Венесуэле. Ее возглавил полный тезка сослуживца Сечина

Россия в лице Росимущества учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322 миллиарда 752,01 миллиона рублей. Это было сделано 28 марта — в день, когда правительство РФ объявило о покупке активов «Роснефти» в Венесуэле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новую компанию возглавил человек, которого зовут Николай Александрович Рыбчук. «Интерфакс» обращает внимание, что его полный тезка — член Совета ветеранов Анголы; ранее он был военным атташе в этой стране. По данным Центра «Досье», Рыбчук — хороший знакомый главы «Роснефти» Игоря Сечина, который ранее также работал в Анголе.

Официально название компании, которой Роснефть продала активы в Венесуэле, не называлось — подчеркивалось лишь, что она полностью принадлежит правительству России. В результате продажи «Роснефть» получила пакет собственных акций в размере 9,6%.

Агентство Reuters 31 марта отмечало, что по итогам сделки государство утратило контрольный пакет акций «Роснефти».

Две дочки «Роснефти» находились под санкциями США — власти этой страны считали, что компания нарушает санкции в отношении Венесуэлы и продолжает покупать у страны нефть. После продажи активов в Венесуэле «Роснефть» заявляла, что ожидает снятия санкций.